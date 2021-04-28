Нетрезвый рецидивист ночью проник в новокузнецкий детсад

0
Фото:  

Кузбассовец с признаками опьянения разбил окно в здании дошкольного образовательно учреждения, чтоб залезть в него, однако прибывшим на место правоохранителям мотивы своих действий мужчина объяснить не смог.

Инцидент с участием ранее судимого 43-летнего юргинца произошел в одном из детских садов в южной столице Кузбасса: сподвигнутый неизвестными мотивами мужчина разбил окно дошкольного образовательного учреждения и спрятался внутри.


Шум, произведенный действиями рецидивиста, услышал местный сторож, который и сообщил о нем правоохранителям. К детсаду, расположенному по проспекту Строителей, прибыли росгвардейцы. Там же их и встретил охранник, который нажал на тревожную кнопку.


Кузбассовца задержали. Причины, которыми он руководствовался во время проникновения, он назвать не смог в силу состояния, в котором он пребывал на момент совершения преступления, сообщили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.


Задержанного передали полицейским.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24530

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined