Нетрезвый рецидивист ночью проник в новокузнецкий детсад

Инцидент с участием ранее судимого 43-летнего юргинца произошел в одном из детских садов в южной столице Кузбасса: сподвигнутый неизвестными мотивами мужчина разбил окно дошкольного образовательного учреждения и спрятался внутри.

Шум, произведенный действиями рецидивиста, услышал местный сторож, который и сообщил о нем правоохранителям. К детсаду, расположенному по проспекту Строителей, прибыли росгвардейцы. Там же их и встретил охранник, который нажал на тревожную кнопку.

Кузбассовца задержали. Причины, которыми он руководствовался во время проникновения, он назвать не смог в силу состояния, в котором он пребывал на момент совершения преступления, сообщили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

Задержанного передали полицейским.