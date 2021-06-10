Нетрезвый посетитель кузбасского вокзала сообщил о «минировании» здания

0
Фото:  

Транспортные полицейские в южной столице Кузбасса провели задержание мужчины, который сообщил о нахождении бомбы на территории железнодорожного вокзала в соседнем городе. За ложное сообщение мужчина может получить тюремный срок.

Соответствующую информацию горожанин передал полицейским Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России. Правоохранителям он сообщил, что пакет с взрывчатыми веществом находится в здании вокзала в Междуреченске.


Отрабатывая обращение, силовики выдвинулись на место, однако ничего не нашли и занялись поиском звонившего.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили личность, сообщившего о ложном минировании, - уточнили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

48-летний ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности 48-летний мужчина был задержан. Было установлено, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения пришел на вокзал, где поругался с охранником и позвонил в «112».


В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Отмечается, что мужчине может грозить до пяти лет заключения в местах лишения свободы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25938

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined