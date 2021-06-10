Нетрезвый посетитель кузбасского вокзала сообщил о «минировании» здания

Соответствующую информацию горожанин передал полицейским Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России. Правоохранителям он сообщил, что пакет с взрывчатыми веществом находится в здании вокзала в Междуреченске.

Отрабатывая обращение, силовики выдвинулись на место, однако ничего не нашли и занялись поиском звонившего.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили личность, сообщившего о ложном минировании, - уточнили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

48-летний ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности 48-летний мужчина был задержан. Было установлено, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения пришел на вокзал, где поругался с охранником и позвонил в «112».

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Отмечается, что мужчине может грозить до пяти лет заключения в местах лишения свободы.