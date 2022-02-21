Нетрезвый пешеход попал под колеса иномарки в Новокузнецке

Пользователи социальных сетей разместили видео, на которое попали последствия аварии, произошедшей в Новокузнецке. На кадрах видно, что в правой полосе дороги стоит автомобиль, а перед ним находятся люди, которые пытаются поднять на ноги мужчину. Корреспондент AVOKADO обратился за подробностями в отдел пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Кузбасса.

Правоохранители сообщили, что инцидент произошел 20 февраля, около 18:36, в районе здания №151 по улице Фесковской. Водитель Honda FR-V двигался со стороны улицы Мурманской в сторону Байдаевского шоссе и совершил наезд на 38-летнего мужчину. При этом кузбассовец переходил дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Выяснилось, что в момент ДТП пешеход был в нетрезвом состоянии, рассказали журналисту AVOKADO в пресс-службе УГИБДД Кузбасса. Пострадавшему было назначено амбулаторное лечение или лечение в формате дневного стационара.

Госавтоинспекция Кемеровской области напоминает, что пешеходы должны осуществлять переход проезжей части в местах, предназначенных для этого. Перед переходом необходимо оценить дорожную ситуацию и убедиться в безопасности выхода на проезжую часть.