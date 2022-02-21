Нетрезвый пешеход попал под колеса иномарки в Новокузнецке

0
Фото:  

Правоохранители раскрыли журналисту AVOKADO подробности ДТП с участием пешехода в южной столице Кузбасса.

Пользователи социальных сетей разместили видео, на которое попали последствия аварии, произошедшей в Новокузнецке. На кадрах видно, что в правой полосе дороги стоит автомобиль, а перед ним находятся люди, которые пытаются поднять на ноги мужчину. Корреспондент AVOKADO обратился за подробностями в отдел пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Кузбасса.


Правоохранители сообщили, что инцидент произошел 20 февраля, около 18:36, в районе здания №151 по улице Фесковской. Водитель Honda FR-V двигался со стороны улицы Мурманской в сторону Байдаевского шоссе и совершил наезд на 38-летнего мужчину. При этом кузбассовец переходил дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Выяснилось, что в момент ДТП пешеход был в нетрезвом состоянии, рассказали журналисту AVOKADO в пресс-службе УГИБДД Кузбасса. Пострадавшему было назначено амбулаторное лечение или лечение в формате дневного стационара.


Госавтоинспекция Кемеровской области напоминает, что пешеходы должны осуществлять переход проезжей части в местах, предназначенных для этого. Перед переходом необходимо оценить дорожную ситуацию и убедиться в безопасности выхода на проезжую часть.

Видео: Instagram / nvkzdtp

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33863

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined