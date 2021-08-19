Нетрезвый кузбассовец после опасной поездки попытался бегством скрыться от силовиков

0
Фото:  

Автомобилист с признаками алкогольного опьянения создавал аварийные ситуации на дороге поселка Тяжина, чем привлек внимание правоохранителей.

Находясь на вечернем патруле, силовики на улице Октябрьская заметили подозрительный автомобиль ГАЗ-3110. Обратили на него внимание стражи порядка, поскольку после выезда из гаража мужчина, управлявший транспортом, начал создавать аварийную ситуацию на автодороге.


Правоохранители потребовали автомобилиста остановиться, однако требования он проигнорировал.

- <...> водитель ГАЗа попытался скрыться в ближайшем дворе, - уточнили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

Машина в итоге была остановлена, но управлявший ей кузбассовец сдаваться не планировал: мужчина попытался пешим ходом скрыться от силовиков. Тем не менее, в итоге его все равно задержали.


Как оказалось, нарушителем является 49-летний кузбассовец, который ранее неоднократно был судим за нарушение ПДД и эксплуатацию транспортных средств. При этом находился он за рулем с признаками алкогольного опьянения.


Задержанного бойцы Росгвардии передали полицейским.

Видео: Пресс-служба Росгвардии Кузбасса

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28213

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined