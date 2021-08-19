Нетрезвый кузбассовец после опасной поездки попытался бегством скрыться от силовиков

Находясь на вечернем патруле, силовики на улице Октябрьская заметили подозрительный автомобиль ГАЗ-3110. Обратили на него внимание стражи порядка, поскольку после выезда из гаража мужчина, управлявший транспортом, начал создавать аварийную ситуацию на автодороге.

Правоохранители потребовали автомобилиста остановиться, однако требования он проигнорировал.

- <...> водитель ГАЗа попытался скрыться в ближайшем дворе, - уточнили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

Машина в итоге была остановлена, но управлявший ей кузбассовец сдаваться не планировал: мужчина попытался пешим ходом скрыться от силовиков. Тем не менее, в итоге его все равно задержали.

Как оказалось, нарушителем является 49-летний кузбассовец, который ранее неоднократно был судим за нарушение ПДД и эксплуатацию транспортных средств. При этом находился он за рулем с признаками алкогольного опьянения.

Задержанного бойцы Росгвардии передали полицейским.