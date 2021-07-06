Нетрезвый кемеровчанин устроил дебош в магазине

Инцидент, произошедший в Кемерове, случился ночью – дебошир начал конфликтовать с работницей торговой точки. В ходе ссоры клиент стал неадекватно себя вести и руками повредил витрину, уронил холодильник и мультикассу, а позже скрылся. Своими действиями мужчина нанес материальный ущерб.

Работница магазина нажала на тревожную кнопку. На сигнал отреагировали бойцы Росгвардии. Прибывшие силовики опросили горожанку, а после приступили к поискам дебошира.

- Разыскиваемого росгвардейцы задержали недалеко от места происшествия. Им оказался ранее судимый за незаконное проникновение в жилище 26-летний горожанин с признаками алкогольного опьянения, - уточнили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

Свои мотивы мужчина объяснить не смог. Для дальнейших разбирательств его доставили в полицию.