"Нет живого места": кузбассовцы сообщили о нападении собак на девочку

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В социальных сетях появилась информация о ребенке из Кемеровской области, которого якобы покусали уличные псы.

О проблеме с бродячими собаками сообщила прокопчанка в Сети. Женщина призвала администрацию обратить внимание на безнадзорных животных, обитающих на улице Ясная поляна. По словам горожанки, несколько дней назад псы атаковали маленького ребенка.

‒ Они агрессивные и кидаются на людей. 12 числа они покусали девочку 9 лет, у нее на лице нет живого места! ‒ заявила прокопчанка, добавив, что обращение в службу по отлову не принесло результата.

На обращение отреагировали представители мэрии Прокопьевска. Они рассказали, что передали информацию специалистам и отметили, что собаки отлавливаются с помощью наркоза, чипируются и проходят карантин. Животных вакцинируют от бешенства, обработают от паразитов и проведут стерилизацию и кастрацию. После этого псов вернут на место обитания.

Да!
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