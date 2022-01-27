В Сети жители областного центра снова обеспокоены появлением на кемеровских улицах плотного тумана, который, по их словам, значительно ухудшил видимость в Центральном районе. Местный житель отметил, что из-за погодного явления автомобилистам было сложно справляться с управлением транспорта на дорогах, поскольку свет от регулировщиков в ранее время суток едва заметен сквозь пелену.

За прояснением ситуации журналист AVOKADO обратился к работникам Кемеровского гидрометцентра. Специалисты отметили, что туманов на территории города нет, но присутствует дымка, ухудшающая видимость до двух километров. Однако данное явление не представляет опасности для людей. Кроме того, собеседница уточнила изданию, что в кузбасской столице действует режим НМУ, хотя накануне стало известно, что "черное небо" сохранилось только в двух городах региона: в Новокузнецке, также Новокузнецком МР и Прокопьевске. Он будет действовать до пятницы, 28 января.