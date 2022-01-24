Несовершенный водитель без прав спровоцировал серьезное ДТП в Новокузнецке

По данным новокузнецких стражей закона, сигнал о ДТП на проспекте Строителей поступил в ведомство около 11:00 по местному времени. Предварительно установлено, что водитель Nissan двигался со стороны Заводского района в сторону Центрального, но во время пути не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожные и метеорологические условия, из-за чего вылетел на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль MAN, а также внедорожником Chevrolet Tahoe, направлявшиеся из центра на Запсиб.

– За рулем Nissan находился несовершеннолетний водитель, который не имеет права управления. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован, – прокомментировали в ГИБДД.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что автомобили превратились в груду металла после ДТП на новокузнецком мосту.