Несовершенный водитель без прав спровоцировал серьезное ДТП в Новокузнецке

0
Фото:  

Правоохранители раскрыли подробности аварии на новокузнецкой дороге, в результате которой машины получили серьезный урон, а одни из автомобилистов не смог самостоятельно покинуть салон искореженного транспорта.

По данным новокузнецких стражей закона, сигнал о ДТП на проспекте Строителей поступил в ведомство около 11:00 по местному времени. Предварительно установлено, что водитель Nissan двигался со стороны Заводского района в сторону Центрального, но во время пути не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожные и метеорологические условия, из-за чего вылетел на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль MAN, а также внедорожником Chevrolet Tahoe, направлявшиеся из центра на Запсиб.

За рулем Nissan находился несовершеннолетний водитель, который не имеет права управления. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован, – прокомментировали в ГИБДД.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что автомобили превратились в груду металла после ДТП на новокузнецком мосту.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32903

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined