Несовершеннолетний водитель «Жигулей» погиб в аварии на кузбасской трассе

Инцидент на дороге в Кузбассе произошел в субботу около 09:00 на 2 километре автодороги «Прокопьевск – Ясная Поляна». Предшествовали ему, как впоследствии было предварительно установлено правоохранителями, то, что 17-летний водитель ВАЗ-2107 нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части и не справился с управлением. В итоге легковушка выехала на «встречку», где столкнулась с большегрузом «Вольво», из-за чего и съехала в кювет.

- В результате ДТП 17-летний водитель «Жигулей» скончался на месте происшествия. Два пассажира ВАЗа, мужчины 22 и 30 лет, госпитализированы с травмами различной степени тяжести, - уточнили в полиции.

Отмечается, что к текущему моменту было установлено, что водитель отечественной легковушки не имел прав на управление транспортными средствами. Полицейские сейчас продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.

Решение в соответствии с законодательством будет принято по результатам проверки.