Несовершеннолетний пассажир оказался в больнице после ДТП на «встречке» в кузбасском городе

0
Фото:  

В Мариинске на полосе, предназначенной для встречного движения, столкнулись две легковушки. Пассажирам одной из машин потребовалась помощь медиков.

Дорожный инцидент произошел вечером во вторник, 27 апреля. Тогда на улице 27 Дивизия в Мариинске в аварию попали две легковушки – иномарка и машина отечественного производства. Произошло все, когда первый пытался обогнать впередиидущий автомобиль, выехав при этом на «встречку». Там же он и столкнулся с последней машиной, за рулем которой находился кузбассовец 1989 года рождения. Он же поворачивал налево, уточнили в ГИБДД Мариинска.


В результате аварии пострадали пассажиры, находившиеся в отечественной легковушке. Травмы получил и несовершеннолетний. Пострадавших госпитализировали.


Также в полиции предоставили фотографии с места происшествия, по ним видно, что передняя часть кузова иномарки была сильно повреждена, а отечественный автомобиль вылетел с дороги.


Кроме того, в ГИБДД напоминают автолюбителям об обязательности соблюдения правил дорожного движения. Необходимо это для того, чтобы не подвергать жизнь других и свою опасности.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24542

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined