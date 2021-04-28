Несовершеннолетний пассажир оказался в больнице после ДТП на «встречке» в кузбасском городе

Дорожный инцидент произошел вечером во вторник, 27 апреля. Тогда на улице 27 Дивизия в Мариинске в аварию попали две легковушки – иномарка и машина отечественного производства. Произошло все, когда первый пытался обогнать впередиидущий автомобиль, выехав при этом на «встречку». Там же он и столкнулся с последней машиной, за рулем которой находился кузбассовец 1989 года рождения. Он же поворачивал налево, уточнили в ГИБДД Мариинска.

В результате аварии пострадали пассажиры, находившиеся в отечественной легковушке. Травмы получил и несовершеннолетний. Пострадавших госпитализировали.

Также в полиции предоставили фотографии с места происшествия, по ним видно, что передняя часть кузова иномарки была сильно повреждена, а отечественный автомобиль вылетел с дороги.

Кроме того, в ГИБДД напоминают автолюбителям об обязательности соблюдения правил дорожного движения. Необходимо это для того, чтобы не подвергать жизнь других и свою опасности.