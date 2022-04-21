Несовершеннолетний мотоциклист из Кузбасса попал в реанимацию после ДТП

Представители ГИБДД Мариинска сообщили о произошедшем ДТП с участием подростка-байкера.
–Водитель <...> при повороте налево не предоставила преимущество транспортному средству, пользующемуся преимуществом, допустила столкновение с мотоциклом RACER RC200-CK, под управлением несовершеннолетнего водителя <...>, – сказано в сообщении.
Шестнадцатилетний юноша был госпитализирован в реанимационное отделение больницы им. В.М. Богониса.
В ведомстве призвали водителей быть более осторожными, использовать средства защиты и управлять средством только при наличии удостоверения.
Загрузка комментариев