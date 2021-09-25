Несовершеннолетний кузбассовец украл металлические ворота с территории соседского гаража

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Полицейские установили личность похитителя ворот с территории гаража. Им оказался 17-летний местный житель.

Он пояснил стражам порядка, что в ночное время демонтировал ограждение, после чего вывез их на грузовом такси. Вскоре молодой человек сдал украденное в пункт приема металлов, а вырученные от продажи материальные средства потратил.

Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкции этой статьи предполагают максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.