Несовершеннолетний кузбассовец украл металлические ворота с территории соседского гаража

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44-летняя жительница Анжеро-Судженска сообщила правоохранителям о краже принадлежащего ей имущества. Сумма ущерба от рук юного горожанина составила 30 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Полицейские установили личность похитителя ворот с территории гаража. Им оказался 17-летний местный житель.


Он пояснил стражам порядка, что в ночное время демонтировал ограждение, после чего вывез их на грузовом такси. Вскоре молодой человек сдал украденное в пункт приема металлов, а вырученные от продажи материальные средства потратил.


Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкции этой статьи предполагают максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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