Несовершеннолетний кузбассовец пытался украсть алкоголь

Несовершеннолетний кузбассовец положил под куртку бутылки с алкоголем, а когда отошел от витрины, то тара разбилась. Услышав звук, к нему подошли сотрудники магазина.

Поймав подростка на желании совершить кражу, они нажали на тревожную кнопку.

– Злоумышленника это не остановило, а напротив, взяв еще несколько бутылок алкоголя, он попытался выйти из магазина. Путь ему преградил сотрудник торгового заведения, но подросток, ударив его бутылкой, скрылся, – передает СК по Кемеровской области.

Юношу задержали, а мать заплатила причиненный ущерб. Ребенка поставили на учет.

Материалы уголовного дела по статье "Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия" отправлены в суд.