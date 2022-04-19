Несовершеннолетний кузбассовец пытался украсть алкоголь

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Подросток пытался пронести под одеждой спиртное, однако бутылки разбились. Ему грозит суд.

Несовершеннолетний кузбассовец положил под куртку бутылки с алкоголем, а когда отошел от витрины, то тара разбилась. Услышав звук, к нему подошли сотрудники магазина.


Поймав подростка на желании совершить кражу, они нажали на тревожную кнопку.

– Злоумышленника это не остановило, а напротив, взяв еще несколько бутылок алкоголя, он попытался выйти из магазина. Путь ему преградил сотрудник торгового заведения, но подросток, ударив его бутылкой, скрылся, – передает СК по Кемеровской области.

Юношу задержали, а мать заплатила причиненный ущерб. Ребенка поставили на учет.


Материалы уголовного дела по статье "Разбой, совершенный  с применением предметов, используемых в качестве оружия" отправлены в суд.

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