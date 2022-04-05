Несовершеннолетний кузбассовец избил неизвестного до потери сознания на остановке

Молодой человек из Кузбасса пытаясь познакомиться с девушкой, услышал нелестные слова в свой адрес от неизвестного ему мужчины. В этот момент они находились на общественной остановке.

17-летний горожанин не потерпел таких слов и в ответ нанес удары 34-летнему обидчику, пока тот не потерял сознание. Его госпитализировали. Медики диагностировали черепно-мозговую травму.

Несовершеннолетний стал фигурантом уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", передает СК по Кемеровской области.

С ним проведена беседа. Он поставлен на профилактический учет. Помимо этого, суд назначил юноше условный срок на два года.