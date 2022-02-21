Несовершеннолетний кузбасовец украл телефон из открытого грузовика кемерочанина

Житель столицы Кузбасса будучи водителем грузовика, доставлял продукты питания в Междуреченск.
Отгружая товар в магазин, мужчина оставил открытой кабину автомобиля и вернувшись на место, не обнаружил телефон. Сумма ущерба составила 6 000 рублей, передает ГУ МВД по Кемеровской области.
Кемеровчанин сразу обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили личность злоумышленника. Им оказался 17-летний местный житель.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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