Несовершеннолетние байкеры запугали прохожих в кузбасском городе

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Жители кузбасского города в Сети пожаловались на малолетних байкеров, представляющих опасность для самих себя и окружающих.

Сообщение о несовершеннолетних гонщиках в Березовском появилось в сообществе во "ВКонтакте". Со слов автора сообщения, водителям байков едва исполнилось 12 лет, а самым старшим, по данных из поста, всего 14 лет. При этом столь юный возраст не мешает им "летать" по городу на мотоциклах.

– ДПС, начните работу по выявлению малолетних байкеров. Ну невозможно уже! – сокрушился житель города.

В свою очередь в комментариях мнения кузбассовцев разделились. Так, некоторые заявили, что полностью поддерживают автора и считают, что рано или поздно развлечение малолетних водителей приведет к трагедии, а вот другие сочли поведение юных мотоциклистов – проявление счастливого детства.

Да!
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