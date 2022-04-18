Несостоявшееся свидание в театре закончилось для жителя Кузбасса заявлением в полицию

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Житель Березовского при попытке познакомиться с девушкой наткнулся на мошенницу.

Пользователь сайта знакомств из Березовского вел переписку с девушкой. Они договорились, что вместе сходят в театр в Кемерове, после чего она отправила ссылку на покупку билетов.


Мужчина заплатил 5 000 рублей, а следом сайт оказался заблокирован. В театре сообщили, что таких спектаклей в этот день не предусмотрено.


Решив сказать девушке о мошенниках, не смог выйти с ней на связь. Та не отвечала на звонки и добавила его в черный список. Осознав, что стал жертвой аферы, обратился в полицию.


В настоящее время личность злоумышленницы устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", наказание по которой составляет до пяти лет лишения свободы.

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