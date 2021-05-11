Несоблюдение дистанции привело к тройному ДТП с пострадавшими недалеко от моста в Кемерове

В минувший понедельник, 16 мая, около 16:20 в Кемерове на проспекте Притомский недалеко от поворота в сторону моста по улице Терешковой столкнулись несколько автомобилей. В распоряжении Avoka.do появились фотографии с места происшествия.

В ОГИБДД Кемерова журналу сообщили, что всего в аварии участвовало три иномарки.

– Водитель KIA Ceed двигался в сторону Волгоградской. По предварительным данным, он выбрал небезопасную дистанцию и совершил столкновение с Toyota RAV4. После KIA Ceed столкнулась с Honda Fit, которую отбросило на металлическое ограждение, – рассказали в ведомстве.

В результате травмы получили четыре человека: спровоцироваший ДТП 18-летний водитель KIA, две его 19-летние пассажирки и управлявшая RAV4 45-летняя женщина. Автоледи и одна из спутниц парня лечатся стационарно, двое других пострадаших – амбулаторно.

Госавтоиспекция призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и выбирать безопасную дистанцию при движении.