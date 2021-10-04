Несколько жителей Кузбасса скончались за сутки после тяжелого течения COVID-19

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Медики подтвердили смерть еще нескольких жителей Кемеровской области, которые были заражены коронавирусной инфекцией.

Согласно последним данным на утро 4 октября, в Кузбассе за минувшие сутки скончались еще пять человек. Все они тяжело переносили COVID-19 и погибли после серьезного поражения легких.

  • У женщины 1927 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
  • У мужчины 1981 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической болезни почек, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Топках.
  • У женщины 1938 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, нервной системы, сахарного диабета, заболевания почек. Она проживала в Анжеро-Судженске.
  • У женщины 1979 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Белове.
  • У мужчины 1958 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Промышленновском муниципальном округе.

Всего к настоящему моменту в Кемеровской области число умерших зараженных достигло 1 317. Помимо этого, продолжает увеличиваться количество заболевших граждан. За время пандемии коронавирус подтвердился у 57 555 кузбассовцев, 54 992 из них выздоровели.


Помимо этого, еще 1 246 человек продолжают получать лечение, а 10 386 - остаются в стационарах и на изоляции.

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