Несколько зданий сгорели ночью в Кемерове

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Крупный пожар, разгоревшийся в Заводском районе кузбасской столицы, уничтожил крышу жилого дома и несколько построек. Повреждения получили и здания, находящиеся близ участка, на котором произошло возгорание.

Сообщение о пожаре, разгоревшемся в одном из домов, расположенных на улице Крутой в Кемерове, поступило в МЧС в 2:48, пишут VSE42.Ru со ссылкой на ведомство. Огнеборцы направились на место происшествия.


На момент прибытия специалистов МЧС на указанный адрес самостоятельно эвакуироваться успели четыре человека. Крыша дома и хозяйственные постройки уже горели открытым пламенем, присутствовала угроза того, что огонь начнет распространяться на соседние здания.


Пожар был локализован в 3:06, рапорт о полной ликвидации очага возгорания поступил в МЧС в 3:10. В итоге инцидента полностью выгорели стайка, гараж, баня и крыша дома по всей площади. Охватил пожар 101 квадратный метр.


Также отмечается, что из других повреждений, которые были нанесены огнем постройкам, специалисты зафиксировали: обгорание стен и потолка в кладовой. На соседнем участке пламенем повреждены были деревянная обрешетка крыши бани, а также гаража.


Кадры с места инцидента также появились в Сети. Распространили их очевидцы происшествия.

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