Несколько зданий сгорели ночью в Кемерове

Сообщение о пожаре, разгоревшемся в одном из домов, расположенных на улице Крутой в Кемерове, поступило в МЧС в 2:48, пишут VSE42.Ru со ссылкой на ведомство. Огнеборцы направились на место происшествия.

На момент прибытия специалистов МЧС на указанный адрес самостоятельно эвакуироваться успели четыре человека. Крыша дома и хозяйственные постройки уже горели открытым пламенем, присутствовала угроза того, что огонь начнет распространяться на соседние здания.

Пожар был локализован в 3:06, рапорт о полной ликвидации очага возгорания поступил в МЧС в 3:10. В итоге инцидента полностью выгорели стайка, гараж, баня и крыша дома по всей площади. Охватил пожар 101 квадратный метр.

Также отмечается, что из других повреждений, которые были нанесены огнем постройкам, специалисты зафиксировали: обгорание стен и потолка в кладовой. На соседнем участке пламенем повреждены были деревянная обрешетка крыши бани, а также гаража.

Кадры с места инцидента также появились в Сети. Распространили их очевидцы происшествия.