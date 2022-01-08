Несколько зараженных COVID-19 кузбассовцев скончались за сутки

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Число жертв коронавируса вновь увеличилось в Кузбассе.

По данным на субботу, 8 января, еще четверо жителей региона скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

У женщины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Он проживал в Белове, следует из актуальных данных.

Суточный прирост больных в Кузбассе составил 262 человек. Всего с начала пандемии заболели 87 461 кузбассовцев, умерли 1 748 из них. В настоящий момент получают лечение 6 704 кузбассовцев, под наблюдением медиков находятся 4 302 человек.

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