Несколько зараженных COVID-19 кузбассовцев скончались за сутки

По данным на воскресенье, 5 сентября, еще четверо жителей региона скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. На этот раз жертвами китайского вируса стали:

У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. Она проживала в Киселевске.

У женщины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, заболевания печени. Она проживала в Прокопьевске.

У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

Стоит отметить, что за день суточный прирост больных в Кузбассе составил 172 человек. В общей сложности с начала пандемии на территории шахтерского края заразились 52 729 кузбассовцев, а умерли 1 162 из них.

В настоящий момент получают лечение 1 593 кузбассовцев, под наблюдением медиков находятся 9 825 человек.