Несколько зараженных COVID-19 кузбассовцев скончались за 24 часа

По данным на среду, 6 октября, еще четверо жителей региона скончались от осложнений, которые были вызваны коронавирусной инфекцией.

– У мужчины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Промышленновском муниципальном округе.

У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Гурьевске.

У женщины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове,– указано в сводке от властей.

Напомним, суточный прирост больных в Кузбассе составил 168 зараженных. Всего с начала пандемии заболели 57 887 кузбассовцев, умерли 1 327 из них. В настоящий момент получают лечение 1 220 жителей региона, под наблюдением медиков находятся 10 348 человек.