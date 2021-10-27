Несколько зараженных COVID-19 детей скончались в Кузбассе

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Четверо малышей погибли в кузбасских больницах после заражения вирусом COVID-19. Подробности сообщили местные власти.

Согласно данным от властей, на сегодня среду, 27 октября, на территории Кемеровской области погибли четверо детей, у которых медики диагностировали опасную китайскую инфекцию. Соответствующую информацию в ходе брифинга озвучила первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

– Зафиксированы четыре смерти несовершеннолетних. У них имелись сопутствующие заболевания, врожденные пороки развития, – заявила чиновница.

Представители власти также обратили внимание на резкое ухудшение ситуации с заболеваемостью граждан, а особенно несовершеннолетних. Так, если раньше медики воспринимали детей бессимптомными носителями и не видели показаний для их госпитализации, то сейчас маленькие пациенты стали тяжелее переносить заражение коронавирусной инфекцией, иногда они нуждаются в кислородной поддержке, подчеркнула Зеленина.

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