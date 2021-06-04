Несколько тысяч строительных вакансий появились в Кузбассе

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Почти 3,5 тыс строительных вакансий открылись в Кемеровской области. Самыми желанными оказались монтажники, которым работодатели предложили 300 рабочих мест.

В администрации правительства Кузбасса на сегодняшний день насчитывается 3,3 тысячи свободных вакансий для строительных работ. Особенно новые рабочие руки востребованы у монтажников (686 вакансий), сварщиков (361 вакансия) и замыкают тройку бетонщики (300 вакансий). Также в области ждут на работу машинистов (231 вакансия), штукатуров (225 вакансий), слесарей (184 вакансии), а также каменщиков (113 вакансий).


Местные власти обратили внимание, что в регионе действует программа переобучения, благодаря которой желающие получают возможность освоить профессию строителя в течение 1-6 месяцев. В администрации уточнили, что за успехи в учебе предполагается стипендия. Ежегодно по ней строительную специальность узнают порядка тысячи уроженцев шахтерского края.

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