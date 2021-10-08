Несколько тысяч кузбасских пенсионеров получат надбавку к пенсии

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В кузбасском отделении ПФР напомнили о дополнительной выплате для пенсионеров, которые работали в сфере сельского хозяйства.

Согласно данным Фонда, речь идет о надбавке, которую начисляют в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ее получают пенсионеры, чей стаж работы в сельском хозяйстве составляет 30 и более лет, проживающие в сельской местности.


Сумма дополнительной выплаты рассчитывается как 25% от страховой пенсии. В настоящее время она составляет 1 511,12 рубля для граждан, получающих страховые пенсии по старости, и 755,56 рубля для граждан с пенсией по инвалидности 3 группы.


Всего, по данным ПФР, в Кузбассе проживают 5,9 тысячи пенсионеров, которые в праве рассчитывать на дополнительную выплату.


Напомним, с 1 января 2022 года в России указанная дополнительная выплата будет начисляться даже тем жителям сел, которые переехали в город.

Да!
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