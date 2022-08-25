Несколько троллейбусов в Новокузнецке изменят схему движения

В Новокузнецке продолжается ремонт трамвайных путей. В грядущие выходные подрядчик начнет установку ограждений, демонтаж асфальтового покрытия, путей и зачистке от грязного щебня участка на перекрестке улиц Кирова и Дружбы. На время работ будет сохранена возможность проезда транспорта, однако троллейбусные маршруты изменят схему своего движения.

Временные маршруты троллейбусов приводит городское УТИС:

№3 – Октябрьский – Универбыт – Вокзал – Драмтеатр – Универбыт – Октябрьский;

№5 – Ярославская – Рембыттехника – ГИБДД – Ника – Ноградская – Рембыттехника – Ярославская;

№6 – Октябрьский – СибГИУ – Дворец Спорта – Вокзал – Октябрьский;

№6а – Октябрьский – Универбыт – Вокзал – Дворец спорта – КМК – Курако – Вокзал – Октябрьский.

Специалисты порекомендовали новокузнечанам воздержаться от поездок в зоне проведения работ и проявить внимательность при проезде указанного участка.