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Несколько троллейбусов в Новокузнецке изменят схему движения

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Общественный транспорт в южной столице Кузбасса будет временно ходить по новым маршрутам.

В Новокузнецке продолжается ремонт трамвайных путей. В грядущие выходные подрядчик начнет установку ограждений, демонтаж асфальтового покрытия, путей и зачистке от грязного щебня участка на перекрестке улиц Кирова и Дружбы. На время работ будет сохранена возможность проезда транспорта, однако троллейбусные маршруты изменят схему своего движения.


Временные маршруты троллейбусов приводит городское УТИС:

  • №3 – Октябрьский – Универбыт – Вокзал – Драмтеатр – Универбыт – Октябрьский;
  • №5 – Ярославская – Рембыттехника – ГИБДД – Ника – Ноградская – Рембыттехника – Ярославская;
  • №6 – Октябрьский – СибГИУ – Дворец Спорта – Вокзал – Октябрьский;
  • №6а – Октябрьский – Универбыт – Вокзал – Дворец спорта – КМК – Курако – Вокзал – Октябрьский.

Специалисты порекомендовали новокузнечанам воздержаться от поездок в зоне проведения работ и проявить внимательность при проезде указанного участка.

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