Несколько сотен млн рублей пойдут на жилье для погорельцев в Тяжинском МО

Правительство региона выделит 300 млн рублей на приобретение нового жилья для тех, чьи дома пришли в негодность во время пожаров в Тяжинском округе. В начале текущего месяца в трех населенных пунктах сгорели 98 домов.

‒ В соответствии с проектом закона Кемеровской области - Кузбасса "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях оказания социальной поддержки гражданам, лишившимся жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с пожаром" запланировано выделение 300 млн рублей на приобретение жилых помещений, ‒ рассказали ТАСС в обладминистрации.

Сейчас одному из погорельцев предоставлена комната в общежитии, еще двое живут в пункте временного размещение. Оставшиеся кузбассовцы временно находятся у знакомых и родственников.

Напомним, что 7 мая в поселке Листвянка, деревне Изындаево и пгт Итатский произошел крупный пожар. Кузбасский СКР возбудил уголовные дела по факту гибели людей. Власти региона рассказали о погибших и пострадавших в результате инцидента, а также озвучили меры поддержки погорельцев.