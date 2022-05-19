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Несколько сотен млн рублей пойдут на жилье для погорельцев в Тяжинском МО

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Власти Кемеровской области направят 300 млн рублей на помощь с жильем для пострадавших при пожаре.

Правительство региона выделит 300 млн рублей на приобретение нового жилья для тех, чьи дома пришли в негодность во время пожаров в Тяжинском округе. В начале текущего месяца в трех населенных пунктах сгорели 98 домов.

‒ В соответствии с проектом закона Кемеровской области - Кузбасса "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях оказания социальной поддержки гражданам, лишившимся жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с пожаром" запланировано выделение 300 млн рублей на приобретение жилых помещений, ‒ рассказали ТАСС в обладминистрации.

Сейчас одному из погорельцев предоставлена комната в общежитии, еще двое живут в пункте временного размещение. Оставшиеся кузбассовцы временно находятся у знакомых и родственников.


Напомним, что 7 мая в поселке Листвянка, деревне Изындаево и пгт Итатский произошел крупный пожар. Кузбасский СКР возбудил уголовные дела по факту гибели людей. Власти региона рассказали о погибших и пострадавших в результате инцидента, а также озвучили меры поддержки погорельцев.

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