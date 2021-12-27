Несколько сотен кузбассовцев заболели коронавирусом за сутки

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Власти Кемеровской области сообщили о более чем 330 новых случаях заражения COVID-19 в регионе.

Согласно официальным данным на утро 27 декабря, 337 кузбассовцев заболели коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Таким образом, общее количество случаев заражения в области с начала пандемии достигло 83 966.


Власти региона обозначили суточный прирост заболевших в муниципалитетах:


Новокузнецк-78, Кемерово-70, Юрга-22, Ленинск-Кузнецкий-20, Белово-15, Новокузнецкий МР-12, Кемеровский МО-11, Осинники-10, по 8-Анжеро-Судженск и Калтан, Топкинский МО-7, по 6-Березовский и Полысаево, по 5-Прокопьевск и Промышленновский МО, по 4-Киселевск, Междуреченск, Мыски, Ленинск-Кузнецкий МО, Тяжинский МР и Яшкинский МР, по 3-Гурьевский МР, Ижморский МР, Крапивинский МО, Мариинский МР, Прокопьевский МО, Тисульский МР, Юргинский МО и Яйский МР, по 2-Краснобродский и Беловский МР, по 1-Тайга и Таштагольский МР.


За прошедшие 24 часа от последствий опасного вируса скончались четверо жителей Кемеровской области. Общее количество смертей от COVID-19 достигло 1 695. Выздоровели 298 человек, остаются на лечении 7 145 пациентов, под наблюдением находятся 9 168 кузбассовцев.

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