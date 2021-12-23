Несколько сотен кузбассовцев заболели COVID-19 за сутки

Согласно официальной информации на утро 23 декабря, 347 кузбассовцев заболели коронавирусом за минувшие сутки. Кроме того, несколько жителей региона скончались от последствий опасного вируса.

Суточный прирост заболевших в муниципалитетах области следующий:

Новокузнецк – 74, Кемерово – 70, Юрга – 32, Междуреченск – 27, Ленинск-Кузнецкий – 21, Прокопьевск – 17, Анжеро-Судженск – 13, Белово – 13, Мыски – 6, Кемеровский МО – 6, Промышленновский МО – 6, Березовский – 5, Новокузнецкий МР – 5, Топкинский МО – 5, Юрга – 5, Калтан – 4, Осинники – 4, Гурьевский МО – 4, Яшкинский МО – 4, Киселевск – 3, Полысаево – 3, Ленинск-Кузнецкий МО – 3, Яйский МО – 3, Беловский МО – 2, Ижморский МО – 2, Тисульский МО – 2, Тяжинский МО – 2, Краснобродский – 1, Тайга – 1, Крапивинский МО – 1, Мариинский МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Чебулинский МО – 1.

Таким образом, общее количество заражений COVID-19 в Кузбассе достигло 82 602 случаев, смертей ‒ 1 676. За прошедшие 24 часа выздоровел 271 житель области. Продолжают лечение от коронавируса 6 911 человек, под наблюдением медиков ‒ 9 687 кузбассовцев.