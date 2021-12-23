Несколько сотен кузбассовцев заболели COVID-19 за сутки

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Власти Кемеровской области сообщили о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно официальной информации на утро 23 декабря, 347 кузбассовцев заболели коронавирусом за минувшие сутки. Кроме того, несколько жителей региона скончались от последствий опасного вируса.


Суточный прирост заболевших в муниципалитетах области следующий:


Новокузнецк – 74, Кемерово – 70, Юрга – 32, Междуреченск – 27, Ленинск-Кузнецкий – 21, Прокопьевск – 17, Анжеро-Судженск – 13, Белово – 13, Мыски – 6, Кемеровский МО – 6, Промышленновский МО – 6, Березовский – 5, Новокузнецкий МР – 5, Топкинский МО – 5, Юрга – 5, Калтан – 4, Осинники – 4, Гурьевский МО – 4, Яшкинский МО – 4, Киселевск – 3, Полысаево – 3, Ленинск-Кузнецкий МО – 3, Яйский МО – 3, Беловский МО – 2, Ижморский МО – 2, Тисульский МО – 2, Тяжинский МО – 2, Краснобродский – 1, Тайга – 1, Крапивинский МО – 1, Мариинский МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Чебулинский МО – 1.


Таким образом, общее количество заражений COVID-19 в Кузбассе достигло 82 602 случаев, смертей ‒ 1 676. За прошедшие 24 часа выздоровел 271 житель области. Продолжают лечение от коронавируса 6 911 человек, под наблюдением медиков ‒ 9 687 кузбассовцев.

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