Несколько сотен кузбассовцев заболели COVID-19 за сутки

По официальной информации на утро 3 декабря, за минувшие 24 часа коронавирусом заболели 369 кузбассовцев. Кроме того, трое жителей региона скончались от последствий COVID-19. С начала пандемии в Кемеровской области жертвами коронавируса стали 1 587 человек, при этом заразились ‒ 75 511.

Согласно данным властей региона, в муниципалитетах наблюдается следующий суточный прирост заболевших:

Кемерово-67, Новокузнецк-61, Прокопьевск-36, Белово-31, Новокузнецкий МР-22, Междуреченск-15, Промышленновский МО-13, по 12-Мыски, Осинники и Юрга, по 10-Анжеро-Судженск и Калтан, по 9-Гурьевский МР и Топкинский МО, Беловский МР-7, Киселевск-6, по 5-Ижморский МР и Яшкинский МР, по 4-Березовский и Тайга, по 3-Ленинск-Кузнецкий и Кемеровский МО, по 2-Краснобродский, Полысаево, Крапивинский МО и Яйский МР, по 1-Мариинский МР, Прокопьевский МО, Тисульский МР, Тяжинский МР и Чебулинский МО.

Кроме того, за прошедшие сутки выздоровели от коронавируса 254 кузбассовца. Продолжают лечение 5 033 жителя региона, а под медицинским наблюдением находятся 14 926 человек.