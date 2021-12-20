Несколько сотен кузбассовцев за сутки заболели COVID-19

Согласно информации властей, за минувшие сутки коронавирусом заболели 353 кузбассовца. Общее количество случаев заражения с начала пандемии в регионе достигло 81 555.

Официальные данные о суточном приросте заболевших в муниципалитетах Кемеровской области следующие:

Новокузнецк-72, Кемерово-69, Междуреченск-29, по 19-Белово и Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий МР-16, Прокопьевск-15, Киселевск-14, Юрга-11, Анжеро-Судженск-9, Мыски-7, по 6-Березовский, Калтан, Осинники и Промышленновский МО, по 5-Полысаево, Гурьевский МР, Кемеровский МО и Мариинский МР, Ленинск-Кузнецкий МО-4, по 3-Беловский МР, Тяжинский МР и Яйский МР, по 2-Краснобродский, Тайга, Крапивинский МО, Тисульский МР, Топкинский МО и Яшкинский МР, по 1-Ижморский МР, Прокопьевский МО, Чебулинский МО и Юргинский МО.

Кроме того, за прошедшие 24 часа от последствий опасного вируса скончались пятеро жителей Кузбасса. Всего в регионе была зафиксирована 1 661 смерть от COVID-19. За минувшие сутки выздоровели 263 кузбассовца, продолжают лечение ‒ 6 685 человек. Под наблюдением медиков остаются 10 132 жителя области.