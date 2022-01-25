Несколько сотен классов в Кузбассе перешли на дистант из-за эпидситуации

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Более 580 классов в Кемеровской области были отправлены на удаленное обучение на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

По состоянию на 25 января, в Кузбассе перешли на дистант 588 классов из 166 образовательных учреждений Кузбасса, причем шесть учреждений перевели на удаленное обучение вообще всех учеников. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на министерство образования Кузбасса.


На карантине находятся 99 групп в детских садах. При этом одно учреждение дошкольного образования закрыто на карантин полностью.


Специалисты подчеркнули, что в основном данные меры принимаются из-за заражения детей вирусными инфекциями.


Напомним, в Кузбассе продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Власти региона озвучили процент детей среди заразившихся.

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