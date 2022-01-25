Несколько сотен классов в Кузбассе перешли на дистант из-за эпидситуации

По состоянию на 25 января, в Кузбассе перешли на дистант 588 классов из 166 образовательных учреждений Кузбасса, причем шесть учреждений перевели на удаленное обучение вообще всех учеников. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на министерство образования Кузбасса.

На карантине находятся 99 групп в детских садах. При этом одно учреждение дошкольного образования закрыто на карантин полностью.

Специалисты подчеркнули, что в основном данные меры принимаются из-за заражения детей вирусными инфекциями.

Напомним, в Кузбассе продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Власти региона озвучили процент детей среди заразившихся.