Несколько сотен кемеровчан остались без воды из-за коммунальной аварии

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12 многоквартирных домов остались без воды из-за аварии на сетях по бульвару Строителей в Кемерове.

Жители столицы Кузбасса в минувшие выходные пожаловались на отсутствие холодной воды в 12 многоквартирных домах Ленинского района. Авария произошла на водопроводной линии, в связи с чем был подтоплен участок дороги.

Специалисты "Кемвод" занимаются устранением неисправности водопровода, откачивают воду с проезжей части. Рабочие "Дэк" расчищают ливневки", - сообщили ТАСС в администрации города.

Многие пользователи социальных сетей поделились видео и фото с места коммунальной аварии.


Видео: ВКонтакте/ Инцидент Кузбасс

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