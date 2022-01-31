Несколько сотен кемеровчан остались без воды из-за коммунальной аварии

Жители столицы Кузбасса в минувшие выходные пожаловались на отсутствие холодной воды в 12 многоквартирных домах Ленинского района. Авария произошла на водопроводной линии, в связи с чем был подтоплен участок дороги.
Специалисты "Кемвод" занимаются устранением неисправности водопровода, откачивают воду с проезжей части. Рабочие "Дэк" расчищают ливневки", - сообщили ТАСС в администрации города.
Многие пользователи социальных сетей поделились видео и фото с места коммунальной аварии.
Видео: ВКонтакте/ Инцидент Кузбасс
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