Несколько серьезных ДТП случились на участке кузбасской трассы за 45 минут

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Правоохранители раскрыли подробности аварий с участием нескольких автомобилей, в числе которых была служебная машина губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Согласно официальной информации, инцидент произошел 21 декабря на 137 километре автодороги Кемерово – Новокузнецк. По предварительным данным, в 8:10 на данной территории произошло столкновение двух грузовиков "HINO". В 8:45 там же столкнулись грузовик "MAN" и внедорожник "Renault DUSTER". Спустя примерно десять минут водитель "Toyota Corolla", приближаясь к месту ДТП, резко затормозил, не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. В результате автомобиль отбросило на служебную машину Сергея Цивилева, которая двигалась в попутном направлении, а затем на грузовик "HINO", стоявший на обочине.


В результате аварий пострадали два человека: водители "Toyota" и "Renault". Мужчин госпитализировали медики.


Правоохранители обеспечили безопасность движения на данном участке для других участников и продолжают работу по выяснению всех обстоятельств ДТП, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

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Видео: Telegram / Инцидент Кузбасс

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