Несколько роддомов в Кузбассе стали ковидариями

Согласно информации Министерства здравоохранения, несколько роддомов в Кузбассе были перепрофилированы в ковидарии. Так, для лечения больных COVID-19 приспособили акушерские стационары в кардиодиспансере Новокузнецка, кузбасской клинической больнице скорой медпомощи Кемерова, а также роддома в Белове, Прокопьевске, Гурьевске. Данное решение было принято из-за того, что роддома являются расположенными отдельно зданиями, большинство коек там обеспечено кислородом, имеются реанимационные помещения. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на Министерство здравоохранения Кузбасса.

«Это вынужденная временная мера, так как роддома имеют инфраструктуру, отвечающую требованиям Минздрава РФ к ковидариям», – рассказали представители министерства.

Роженицы при этом могут получить помощь в стационарах Кемерова, Новокузнецка, Таштагола, Мысков, Междуреченска, Киселевска, Ленинска-Кузнецкого, Прокопьевска, Белово, Гурьевска, Мариинска, Юрги, Полысаево, Верх-Чебулы, Тяжина, Промышленного, Яшкино, Крапивино и Анжеро-Судженска.