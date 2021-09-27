Несколько рейсов прибудут в Кемерово с задержкой из-за непогоды

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Утром 27 сентября в аэропорт кузбасской столицы во время не смогли прибыть сразу несколько самолетов. В воздушной гавани сообщили подробности.

Проблемы с рейсами в кузбасской столице возникли сегодня утром в понедельник, 27 сентября. Речь идет о самолетах из Симферополя (на 5:55), Москвы (6:30, 7:05 и 7:15) и Санкт-Петербурга (7:20), уточнили в справочной аэропорта Алексея Леонова.


Отмечается, что причиной отклонений от графика стала непогода, установившаяся в городе Кемерово, в том числе и туманы.


Из данных онлайн-табло на сайте воздушного порта следует, что на самый большой срок задержался самолет из Симферополя, он должен был приземлиться в Кемерове в 05:55 (01:55 мск), но прибытие оказалось отложено до 11:00 (07:00 мск). Что касается остальных рейсов, то из Санкт-Петербурга авиалайнер прилетит в 11:37, Москвы – в 9:07 и 11:00, а Новосибирска – в 11:00.

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