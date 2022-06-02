Несколько пожарных машин съехались к университету в Кемерове

Сегодня, 2 июня, в редакцию интернет-журнала AVOKADO обратился постоянный читатель, который сообщил о срабатывании пожарной сигнализации во втором корпусе Кемеровского государственного университета, расположенном на Советском проспекте.

‒ Тревога сработала на несколько секунд. Из здания мы не выходили. Потом слышали, как кто-то переговаривается по рации в коридоре, ‒ сообщил очевидец в разговоре с корреспондентом AVOKADO.

Также читатели VSE42.Ru поделились снимками, на которых видны пожарные машины, остановившиеся на парковке у КемГУ. Журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС России по Кузбассу, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Специалисты рассказали, что в 08:40 поступил сигнал о срабатывании пожарной сигнализации. На место выдвинулись четыре единицы техники. Вызов оказался ложным, сообщили в региональном МЧС журналисту AVOKADO.