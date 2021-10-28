Несколько пожарных машин прибыли на вызов к многоквартирному дому в Кемерове

В социальных сетях появилась фотография, на которой очевидцы запечатлели четыре пожарные машины во дворе дома № 44 на проспекте Комсомольском. Подробнее об этой ситуации редакции AVOKADO рассказали в МЧС Кузбасса.

Выяснилось, что машины выехали на вызов: звонивший заявил, что чувствует запах гари. Однако, когда специалисты прибыли на место, выяснилось, что сообщение о пожаре было ложным.

Пользователи в комментариях отметили, что на данный момент машины экстренной службы уже покинули двор.