Несколько подростков потерялись в кузбасском лесу во время прогулки

Накануне, 20 июля, в поисково-спасательную службу поступил сигнал о том, что в лесу близ деревни Белянино Юргинского муниципального округа пропали три подростка.

Как уточнили журналисту AVOKADO в пресс-службе Агентства по защите населения и территории Кузбасса, две девочки и мальчик отправились в лесной массив на прогулку. В итоге подростки 2006, 2007 и 2008 годов рождения заблудились. Прибывшие на место спасатели осмотрели лес, вывели оттуда юных кузбассовцев и передали их родственникам.

Медицинская помощь подросткам не понадобилась.