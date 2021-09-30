Несколько пациентов с коронавирусом скончались в Кузбассе за сутки

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Власти озвучили данные о новых умерших среди пациентов с коронавирусной инфекцией за сутки.

Количество жертв COVID-19 увеличилось за прошедший день в Кемеровской области. По информации властей, еще шестеро человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались.

– У женщины 1965 года проживающая развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Гурьевском муниципальном округе.
У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Белове.
У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания печени. Он проживал в Промышленновском муниципальном округе.
У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемеровском муниципальном округе.
У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове, – следует из данных в сводке.

По данным на утро четверга, 30 сентября, общее количество смертей в регионе составило 1 296. Также кузбасские медики выявили за сутки большое число больных китайским вирусом. Всего в регионе медицинскую помощь на данный момент получают 1 262 пациентов с диагнозом COVID-19.

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