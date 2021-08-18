Несколько пациентов кузбасских ковидариев скончались из-за осложнений COVID-19

Согласно данным на 18 августа, в медицинских учреждениях Кузбасса скончались пять человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. О деталях их смерти власти сообщили в правительственном Telegram-канале.

- У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.

У женщины 1976 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Белове, - говорится в сообщении.

Всего к настоящему моменту в Кемеровской области скончались 1 070 зараженных коронавирусом граждан. При этом количество случаев заболевания также увеличилось за сутки и достигло 49 541. С начала пандемии вылечиться смогли 46 668.