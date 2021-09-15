Несколько пассажирских самолетов отложили посадку в Кемерове из-за непогоды

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Утром, 15 сентября, в Международном аэропорту Кемерово имени А. А. Леонова не смогли приземлиться несколько самолетов. Вылет пассажирских судов также задержался.

В справочной службе кемеровской воздушной гавани журналисту AVOKADO сообщили, что сегодня утром в аэропорту не смогли приземлиться три рейса из Сочи, Симферополя и Москвы. Причиной задержек стал туман, который образовался в кузбасской столице. Очевидцы сообщили изданию, что в небе над Центральным районом Кемерова пролетали пассажирские суда.


В результате самолеты из Сочи и Симферополя совершили посадку с задержкой, а авиарейс из Москвы принял решение приземлиться на запасном аэродроме в Новосибирске.


В настоящее время вылет в по указанным направлениям также задерживается.


Напомним, проблемы с транспортом в Кемерове появились и на земле. Из-за аварии движение электротранспорта временно остановилось.

Да!
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