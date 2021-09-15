Несколько пассажирских самолетов отложили посадку в Кемерове из-за непогоды

В справочной службе кемеровской воздушной гавани журналисту AVOKADO сообщили, что сегодня утром в аэропорту не смогли приземлиться три рейса из Сочи, Симферополя и Москвы. Причиной задержек стал туман, который образовался в кузбасской столице. Очевидцы сообщили изданию, что в небе над Центральным районом Кемерова пролетали пассажирские суда.

В результате самолеты из Сочи и Симферополя совершили посадку с задержкой, а авиарейс из Москвы принял решение приземлиться на запасном аэродроме в Новосибирске.

В настоящее время вылет в по указанным направлениям также задерживается.

Напомним, проблемы с транспортом в Кемерове появились и на земле. Из-за аварии движение электротранспорта временно остановилось.