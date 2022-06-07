Несколько остановок в Кемерове сменили названия

Соответствующее постановление появилось сегодня, 7 июня, в электронном бюллетене мэрии Кемерова. Согласно документу, три остановки общественного транспорта получили новые названия.

Так, остановка "Магазин Чибис" на проспекте Молодежном стала остановкой "Сквер". Расположенный на том же проспекте пункт "Гостиничный двор" стал называться "проспект Молодежный". Кроме того, остановка "По требованию" на улице Антипова получила название "улица Кутузова".

Специалисты внесут соответствующие изменения в реестр муниципальных маршрутов, а также изготовят таблички с новыми названиями.