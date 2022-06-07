+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Несколько остановок в Кемерове сменили названия

1
Фото:  

Власти столицы Кузбасса предупредили о переименовании трех остановочных пунктов.

Соответствующее постановление появилось сегодня, 7 июня, в электронном бюллетене мэрии Кемерова. Согласно документу, три остановки общественного транспорта получили новые названия.


Так, остановка "Магазин Чибис" на проспекте Молодежном стала остановкой "Сквер". Расположенный на том же проспекте пункт "Гостиничный двор" стал называться "проспект Молодежный". Кроме того, остановка "По требованию" на улице Антипова получила название "улица Кутузова".


Специалисты внесут соответствующие изменения в реестр муниципальных маршрутов, а также изготовят таблички с новыми названиями.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36976

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined