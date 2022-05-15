Несколько миллионов рублей пойдут на отлов собак в Новокузнецке

Соответствующий аукцион, инициированный администрацией Новокузнецка, появился на официальном портале госзакупок. Из прикрепленных к торгам документам следует, что подрядчик должен будет отлавливать беспризорных собак, кастрировать или стерилизовать, ставить им бирки. Кроме того, победителю нужно будет содержать животных в приюте и отвозить обратно в место обитания.

Сообщается, что деньги на выполнение работ выделят из бюджета региона. При этом в 2022 году подрядчик получит четыре миллиона рублей, а в 2023 году — 875 тысяч.