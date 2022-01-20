Несколько маршрутов в Кемерове обрели перевозчика

На портале госзакупок завершаются аукционы, объектом которых является контракт на право муниципального контракта по регулярным перевозкам пассажиров общественным транспортом.

Согласно документации аукционов, маршруты №22, №99 и №111 будет обслуживать ИП Дмитрий Тугаринов. Кроме того, без перевозчиков остались маршруты №50, №226 и №227: аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников.

Всего администрацией были инициированы 18 таких аукционов, 13 из которых уже завершены.

Напомним, что с февраля несколько кемеровских маршрутов сменят нумерацию.