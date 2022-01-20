Несколько маршрутов в Кемерове обрели перевозчика

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Власти кузбасской столицы определились, кто будет обслуживать несколько автобусных маршрутов.

На портале госзакупок завершаются аукционы, объектом которых является контракт на право муниципального контракта по регулярным перевозкам пассажиров общественным транспортом.


Согласно документации аукционов, маршруты №22, №99 и №111 будет обслуживать ИП Дмитрий Тугаринов. Кроме того, без перевозчиков остались маршруты №50, №226 и №227: аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников.


Всего администрацией были инициированы 18 таких аукционов, 13 из которых уже завершены.


Напомним, что с февраля несколько кемеровских маршрутов сменят нумерацию.

Да!
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