Несколько кузбассовцев умерли от последствий опасного COVID-19

Сегодня в четверг, 4 августа, в Кузбассе скончались еще двое инфицированных коронавирусом граждан. Общее количество умерших составляет 2 526.
Что касается заболевших, то за сутки их число увеличилось до рекордного за все лето 2022 года показателя.
За последние 24 часа в Кузбасса умерли еще несколько граждан, у которых ранее медики выявили китайский вирус.
Сегодня в четверг, 4 августа, в Кузбассе скончались еще двое инфицированных коронавирусом граждан. Общее количество умерших составляет 2 526.
Что касается заболевших, то за сутки их число увеличилось до рекордного за все лето 2022 года показателя.
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