Несколько кузбассовцев стали новыми жертвами COVID-19

По данным сводки на утро 18 декабря, четверо кузбассовцев скончались от последствий коронавирусной инфекции. Общее количество смертей от COVID-19 в регионе достигло 1 651 случая.
Власти обнародовали следующие данные о скончавшихся от опасного вируса за минувшие 24 часа:
- У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Белове.
- У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Она проживала в Тисульском муниципальном округе.
- У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
- У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Он проживал в Прокопьевске.
За это же время коронавирусом заразился 351 кузбассовец, с начала пандемии – 80 853. Кроме того, за прошедшие сутки выздоровели 256 человек, остались на лечении 6 522 жителя региона. Под наблюдением специалистов на сегодня – 10 463 человека.
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