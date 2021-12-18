Несколько кузбассовцев стали новыми жертвами COVID-19

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Медики Кемеровской области зафиксировали несколько смертей от коронавируса за минувшие сутки.

По данным сводки на утро 18 декабря, четверо кузбассовцев скончались от последствий коронавирусной инфекции. Общее количество смертей от COVID-19 в регионе достигло 1 651 случая.


Власти обнародовали следующие данные о скончавшихся от опасного вируса за минувшие 24 часа:

  • У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Белове.
  • У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Она проживала в Тисульском муниципальном округе.
  • У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
  • У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Он проживал в Прокопьевске.

За это же время коронавирусом заразился 351 кузбассовец, с начала пандемии – 80 853. Кроме того, за прошедшие сутки выздоровели 256 человек, остались на лечении 6 522 жителя региона. Под наблюдением специалистов на сегодня – 10 463 человека.

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