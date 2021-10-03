Несколько кузбассовцев скончались за сутки от тяжелых осложнений COVID-19

За минувшие сутки в регионе зафиксировано еще шесть случаев смерти зараженных пациентов, которые страдали от серьезных осложнений на легкие и сопутствующих заболеваний.

У мужчины 1952 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Белове.

У женщины 1945 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Прокопьевском муниципальном округе.

У мужчины 1961 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.

У женщины 1956 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Прокопьевске.

У мужчины 1971 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии печени. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1948 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

Всего к настоящему моменту число умерших от COVID-19 в Кузбассе достигло 1 312 человек. При этом каждый день продолжает расти количество новых зараженных. С начала пандемии заразились уже 57 385 кузбассовцев, а выздоровели - 54 818. Продолжают получать лечение 1 256 жителей региона, в стационарах и на изоляции остаются 10 625 человек.