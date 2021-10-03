Несколько кузбассовцев скончались за сутки от тяжелых осложнений COVID-19

0
Фото:  

В Кемеровской области зафиксирован новые случаи смерти среди граждан с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Все они погибли от серьезных последствий заболевания.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано еще шесть случаев смерти зараженных пациентов, которые страдали от серьезных осложнений на легкие и сопутствующих заболеваний.

  • У мужчины 1952 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Белове.
  • У женщины 1945 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Прокопьевском муниципальном округе.
  • У мужчины 1961 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.
  • У женщины 1956 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Прокопьевске.
  • У мужчины 1971 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии печени. Он проживал в Кемерове.
  • У женщины 1948 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

Всего к настоящему моменту число умерших от COVID-19 в Кузбассе достигло 1 312 человек. При этом каждый день продолжает расти количество новых зараженных. С начала пандемии заразились уже 57 385 кузбассовцев, а выздоровели - 54 818. Продолжают получать лечение 1 256 жителей региона, в стационарах и на изоляции остаются 10 625 человек.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29691

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined