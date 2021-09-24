Несколько кузбассовцев скончались за сутки от поражения легких при COVID-19

На утро 24 сентября, в больницах Кемеровской области скончались еще пять человек. Все они были заражены коронавирусом и страдали от серьезного двустороннего поражения легких, вызванного инфекцией. Подробнее о погибших пациентах сообщили власти.

- У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Гурьевске.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болезни лёгких. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, заболевания почек. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы, хронической болезни почек. Он проживал в Междуреченске.

У женщины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Анжеро-Судженске, - говорится в правительственном Telegram-канале.

Всего к настоящему моменту количество жертв COVID-19 в Кузбассе достигло 1 261. За это же время болезнь выявили у 55 894 граждан. При этом данный показатель увеличился за последние сутки более чем на 150 случаев.

Кроме того, продолжают получать лечение 1 323 жителей региона, еще 8 444 - остаются под наблюдением.