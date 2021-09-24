Несколько кузбассовцев скончались за сутки от поражения легких при COVID-19

0
Фото:  

Медики зафиксировали в Кузбассе несколько случаев смерти пациентов с ранее подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

На утро 24 сентября, в больницах Кемеровской области скончались еще пять человек. Все они были заражены коронавирусом и страдали от серьезного двустороннего поражения легких, вызванного инфекцией. Подробнее о погибших пациентах сообщили власти.

- У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Гурьевске.
У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болезни лёгких. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, заболевания почек. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы, хронической болезни почек. Он проживал в Междуреченске.
У женщины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Анжеро-Судженске, - говорится в правительственном Telegram-канале.

Всего к настоящему моменту количество жертв COVID-19 в Кузбассе достигло 1 261. За это же время болезнь выявили у 55 894 граждан. При этом данный показатель увеличился за последние сутки более чем на 150 случаев.


Кроме того, продолжают получать лечение 1 323 жителей региона, еще 8 444 - остаются под наблюдением.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29304

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined